США и Иран практически договорились относительно замороженных активов Тегерана

На кадрах - американские удары по двум быстроходным катерам ВМС Ирана в районе острова Ларак в Ормузском проливе. Как сообщается, в ходе атаки погибли несколько моряков. Пентагон назвал случившееся актом самообороны. В Иране считают иначе: "Террористическая армия США, продолжая свои интервенционистские авантюры и агрессивное поведение в регионе Персидского залива, вторглась в воздушное пространство Ирана. В целях защиты территориальной целостности страны и после тщательного разведывательного наблюдения подразделения противовоздушной обороны КСИР обнаружили и сбили беспилотник MQ-9".

КСИР также вынудил беспилотник RQ-4 и вторгшийся истребитель F-35 скрыться и покинуть территориальное воздушное пространство Ирана.

Соединенные Штаты продолжают убеждать всех в своей правоте. Атаки на Иран объясняют просто: для Вашингтона важно разблокировать Ормузский пролив. Для этого хороши все средства, рассказывает журналистам госсекретарь США Марко Рубио: "Ормузский пролив должен быть открыт. Он так или иначе откроется. То, что там происходит, - незаконно, это противозаконно, это неприемлемо для всего мира. Я не знаю ни одной страны в мире... Русские не поддерживают систему взимания платы за проезд, китайцы не поддерживают. Это неприемлемо, этого не может быть".

Иран готов к ответным действиям. Члены парламента страны советуют жителям Персидского региона переезжать из стеклянных небоскребов в бункеры.

"Ответ на любую новую атаку будет отличаться от предыдущих, а противники столкнутся с сюрпризами и новой тактикой. В случае нового витка конфликта удары Ирана будут значительно более мощными и тяжелыми, чем в ходе двух предыдущих войн. Если нам помешают экспортировать нефть, Иран не позволит вывозить углеводороды из всего региона в целом", - заявил Абольфазль Шекарчи, представитель Вооруженных сил Ирана.

МИД Ирана активно продвигает идею разморозки зарубежных активов Исламской республики, которые конфисковали по запросу американцев. В противном случае задействуют уже размороженные средства для производства дронов и ракет.

В столице Катара стартует новый рауд ирано-американских переговоров, и, как сообщает Fox News, рамочное соглашение между странами готово на 95%. Согласно проекту, Тегеран снимает блокаду с Ормузского пролива, Вашингтон - с иранских портов. Вопросы управления Ормузом в меморандум не включены. Если стороны придут к консенсусу, перемирие могут продлить еще на 60 дней. Впрочем, судя по соцсетям американского президента, в такой исход не очень-то верят. Дональд Трамп заявил: Иран должен либо отдать свой обогащенный уран США, либо уничтожить запасы - и это единственный вариант, который устроит Вашингтон.