За год услугой репродуктивной диспансеризации воспользовались 16 миллионов россиян

Три персонифицированных метода лечения онкологии впервые включены в программу госгарантий обязательного медицинского страхования. Как доложил на встрече с премьером Михаилом Мишустиным глава Федерального фонда ОМС Илья Баланин, деньги на это зарезервированы.

По его словам, для диагностики заболеваний уже в четверти случаев используется искусственный интеллект как второе мнение. Это повышает качество медицинских заключений.

Недавно у россиян появилась возможность пройти репродуктивную диспансеризацию. За год услугой воспользовались 16 миллионов человек. Из них полтора миллиона по ее итогам были направлены на лечение.

Еще одно нововведение - оценка липидного профиля, которая позволяет определить на ранней стадии риски инфарктов, инсультов и атеросклероза. Но в первую очередь качественная медицина не возможна без квалифицированных кадров.