Медведев нашел у Евросоюза лишних дипломатов

Евросоюз отказался вывозить персонал из Киева, так как у него есть лишние дипломаты. Так объяснил реакцию ЕС на предупреждение российского МИД зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Как написал Медведев в соцсети X, Брюссель не намерен эвакуировать сотрудников дипведомств из украинской столицы. Судя по всему, ЕС решил сократить число дипработников.

Российский МИД ранее анонсировал удары по центрам принятия решений на Украине. Ведомство призвало иностранных граждан, включая персонал дипмиссий и представителей международных организаций, как можно скорее покинуть Киев. Киевлянам рекомендовали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Позже в ЕС заявили, что не собираются эвакуировать персонал дипведомств.