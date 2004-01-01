Джанабаева показала редкий кадр с повзрослевшим сыном Меладзе, которого скрывала годами

Альбина Джанабаева родила от Валерия Меладзе троих детей. Старшему сыну пары Константину уже 21 год, он вырос настоящим красавчиком. Младшей дочери артистов Агате всего четыре, и она редко мелькает в социальных сетях звездной мамы. Точно так же редко поклонники видят и 11-летнего Луку, среднего ребенка Валерия и Альбины

Джанабаева уже несколько лет живет с семьей в Испании. Певица стала чаще делиться с поклонниками личными кадрами. Так, на днях она опубликовала видео с Лукой, которого несколько лет скрывала от публики. Поговаривают, что экс-солистка "ВИА Гры" ведет себя куда более открыто, потому что теперь зарабатывает не пением, а блогерством.

В шуточном ролике Джанабаева, садясь с сыном в автомобиль, решает поставить любимую музыку и включает свой трек "Пообещай". Лука в этот момент выглядит разочарованным, но при этом напевает слова композиции, которая оказывается ему хорошо знакома. Мальчик прикрывает лицо рукой, чтобы мама не поняла, что на самом деле он знает все ее хиты наизусть.

Поклонники звездного семейства пришли в восторг от увиденного. Народ отметил, что Лука растет харизматичным и талантливым мальчиком и вполне может пойти по стопам родителей. Также пользователи Сети обратили внимание, что сын — копия Альбины и совершенно не похож на Валерия.

Напомним, что старший сын Джанабаевой и Меладзе появился на свет в 2004 году, когда певец еще был женат на Ирине Малухиной, а Лука родился через несколько месяцев после того, как Валерий и Альбина официально зарегистрировали отношения.

Учитывая историю семью, артисты старались скрывать наследников от любопытных глаз. Многие осуждали знаменитостей, чья связь началась до официального развода Валерия с первой женой Ириной.