Взрыв обрушил частный жилой дом в Липецке

Пожар и взрыв стали причиной частичного обрушения частного жилого дома в Липецке. Как сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в "Максе", под завалами могут находиться люди, сообщил глава региона Игорь Артамонов.

Как написал Артамонов в своем канале в "Максе", в доме на улице Баумана произошел сильный пожар. По предварительной информации, происшествие сопровождалось хлопком. Огонь перекинулся на автомобили и надворные постройки.

Губернатор отметил: в соцсетях распространяют версию о том, что причиной происшествия якобы стало падение беспилотника. Оперативные службы заявляют, что эта информация не соответствует действительности. Пожарные продолжают бороться с огнем. По предварительной информации, под завалами могут находиться люди.