Чем меньше собака, тем звонче лает. Грозный министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, заявивший недавно о необходимости атаковать Калининград, выступил с пояснением. Мол, ничего плохого и в мыслях не было, да и вообще мы не одни, в случае чего, отвечать всем придется.

Припугнул русских, а сам в кусты? И чьи беспилотники он собирается сбивать? Те самые украинские дроны, от которых на прошлой неделе литовские политики разбежались по бомбоубежищам? Инвестиции и средства, видимо, здесь ключевые слова. Дайте денег! От кого-то мы это уже слышали? Известно от кого – кто прославился своей игрой на рояле.

Профессиональное выпрашивание денег как-то даже европейцам надоело. Вот генсек НАТО Рютте объявил, что надо бы всем направлять 0,25 процента ВВП на военную помощь Киеву. Глава Евродипломатии Каллас, родом из грозной Эстонии, тут же поверила в победу.

Ключевые игроки альянса Британия, Франция, Испания, Италия и Канада тут же сказали свое твердое "нет". Самим мало. Хорватское издание Адванс пишет: когда старший защитник устает и закрывает "зонтик", малые государства остаются под небом, которое сами же и подожгли. Такой путь прошли монархии Персидского залива, которые лишились защиты США. Прибалтика, считающая, что НАТО и ЕС встанут за них горой, рискует понять это слишком поздно.

Германское издание "Тагесшпигель" выходит с тревожной статьей – после удара возмездия "Орешником" по объектам на Украине в Европе вдруг задумались. Если мы так откровенно грозим России, так ведь и Россия может стать для нас угрозой. Вот это откровение. "Орешник" как-то неплохо вправляет мозги. Тем, у кого в действительности все не так, как на самом деле.