Полным позором назвал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя реакцию стран Запада на удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР. По словам российского дипломата, это не просто двойные стандарты, а моральный крах.

Украинские войска атаковали беспилотниками учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в ночь на 22 мая. По рассказам очевидцев, дроны прилетали несколькими волнами и целенаправленно атаковали детей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что некоторые западные СМИ – в частности, BBC и CNN - отказались посетить Старобельск. По словам представителя Кремля, такие действия не добавляют убедительности публикуемой ими информации, передает ТАСС.