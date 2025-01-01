Место исчезновения семьи Усольцевых укрыл снег

28 сентября 2025 года в тайге пропала семья Усольцевых. Супруги Сергей и Ирина с пятилетней дочерью Ариной и собакой Ладой отправились на несколько часов в поход к горе Буратинка. После того, как они зашли в лес, семью никто не видел.

Не известно, что произошло с Усольцевыми, почему они не вернулись из тайги. Долгое время самой популярной версией был побег из страны. Но теперь все чаще звучит мнение, что Усольцевых нет в живых.

15 мая спасатели возобновили поиски семьи по заявке следователей. Поисковики проверили район деревни Кутурчин. В операции были задействованы четыре человека и четыре единицы техники. Они осмотрели труднодоступный ландшафт в районе Кутурчина и пытались обнаружить любые зацепки, не вскрывшиеся ранее. Найти что-либо не удалось.

23 мая спасатели вновь вернулись в район исчезновения Усольцевых. 25 мая сотрудники краевого госучреждения "Спасатель" прочесали на квадроциклах и пешком 10 квадратных километров леса. Но их работа была приостановлена из-за погодных условий, следы семьи снова скрыл снег.

"Поиски осложнялись погодными условиями — выпал снег", — сообщили спасатели, отметив, что как и ранее, никаких следов Усольцевых не обнаружено.