Трамп раскрыл результаты очередного медосмотра

Очередное медицинское обследование прошел американский лидер Дональд Трамп. Результаты встреч с врачами президент США опубликовал в своей социальной сети Truth Social.

Как написал Трамп, медосмотр проходил в военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Президент утверждает, что все показатели в идеальном порядке. Трамп поблагодарил врачей и персонал медцентра и сообщил, что возвращается в Белый дом.

Дональд Трамп ранее назвал себя самым здоровым президентом США. Политик сравнивал себя с ушедшими в отставку американскими лидерами.