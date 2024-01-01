Принцу Гарри жутко стыдно за слова о больной раком Кейт Миддлтон

Принц Гарри страдает из-за того, что усугубил состояние больной раком Кейт Миддлтон. Герцог Сассекский изрядно помотал нервы принцессе Уэльской своими заявлениями. Теперь Гарри сожалеет об этом.

Младший сын Карла III рвется в Британию и уже не скрывает своих намерений. Летом Гарри планирует привезти детей в Лондон, чтобы познакомить их с семьей. Но это не главная цель поездки принца. В первую очередь Гарри надеется поговорить с Кейт.

Герцог Сассекский жаждет встречи с Миддлтон из-за жгучего стыда, который не дает ему покоя. "Когда вы обнаруживаете, что ваша невестка больна раком, а вы написали вещи, от которых уже нельзя отказаться, это довольно тяжело", — рассказала королевский биограф Тесса Данлоп.

Не известно, готова ли принцесса Кэтрин простить родственника. Ранее ходили слухи, что Миддлтон единственная, кто поддерживает решение Карла III воссоединиться с младшим сыном. Якобы принц Уильям и Камилла Паркер-Боулз выступили категорически против общения с Сассекскими, а Кейт и Карл III пытаются их убедить дать второй шанс Гарри и Меган.

Напомним, принц Гарри опозорил всю семью, выпустив мемуары "Запасной". В книге муж Меган Маркл особо прошелся по принцессе Уэльской. Гарри намекнул, что Миддлтон была тем членом королевской семьи, который беспокоился о цвете кожи принца Арчи — сына герцогов Сассекских. В одной из редакций книги эти обвинения были прописаны прямо, но позже их убрали.

Через год после выхода мемуаров Гарри Кейт перенесла операцию, в ходе которой у нее заподозрили рак. В марте 2024 года Миддлтон выложила видео, в котором сообщила, что борется с онкологическим заболеванием и проходит химиотерапию.