США отказались поддержать заявление Киева в ООН

Вашингтон отказался поддержать заявление Киева по ситуации на Украине в Организации Объединенных Наций. Документ в ООН зачитал украинский постпред при организации Андрей Мельник.

Киев в своем заявлении призывал к полному и безусловному прекращению огня. Также украинская сторона требовала принять срочные гуманитарные меры. Заявление Украины поддержали Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия, а также страны Евросоюза.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя ранее раскритиковал страны Запада за их реакцию на теракт Киева в Старобельске. Кроме того, постпред указал на то, что урегулирование конфликта на Украине не входит в список приоритетов США, передает РИА Новости.