Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили в ночь на среду, 27 мая, 140 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Как уточняет Минобороны России в своем MAX-канале, дроны были ликвидированы над территориями Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Не обошлось без пострадавших от действий украинских националистов. Мэр Таганрога Светлана Камбулова рассказала, что при отражении ракетной атаки на город пострадали два человека, им потребовалась госпитализация.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал об отражении комбинированной атаки ВСУ на город — сбито более 20 БПЛА. Ракета попала в здание Южного управления Центрального банка, есть повреждения многоквартирных домов.

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник подчеркивал, что враг намеренно бьет дронами по жилым домам и придомовым территориям, медицинским и социальным учреждениям, системам передачи и распределения электроэнергии, объектам торговли, автозаправочным станциям, автомобилям мирных жителей.