Вооруженные силы России нанесли серию высокоточных ударов по тыловой инфраструктуре ВСУ сразу в трех крупных городах - Днепропетровске, Харькове и Чернигове. Военные цели на Украине уничтожают в ответ на террористические атаки по нашим гражданским объектам. В зоне спецоперации идет наступление на всех стратегически важных участках фронта.

В Днепропетровской области штурмовые подразделения группировки "Центр" мощным броском вышли к окрестностям Новопавловки. Надежную огневую поддержку пехоте и мотострелкам оказали расчеты войск беспилотных систем. Операторы дронов точечными ударами перекрыли пути подвоза боеприпасов и провизии к позициям неприятеля. А воздушная разведка координировала движение передовых отрядов. На линии соприкосновения враг оставил множество взрывных устройств - нашим мотоциклистам иногда приходилось буквально ехать по минному полю.

А это кадры из ДНР - Краснолиманское направление. По позициям ВСУ бьет "Гиацинт". Артиллерия накрывает огнем скопление бронетехники и живой силы врага на переднем крае и ведет контрбатарейную борьбу, обеспечивая пехоте свободное продвижение в глубину обороны противника. От вражеских атак с воздуха наземные подразделения прикрывают расчеты ПВО. Зенитный комплекс "Панцирь-С" оснащен 12 ракетами и двумя ствольными пушками. Чтобы перевести машину из дежурного режима в боевой, нужно всего 10 секунд.