Путин написал статью "Россия - Казахстан: союз в сердце Евразии"

Владимир Путин накануне своего визита написал статью "Россия - Казахстан: союз в сердце Евразии"

Глава государства отметил, что Россия готова и впредь всемерно развивать многоплановые союзнические отношения с Казахстаном. Российские капиталовложения в экономику этой страны составляют почти 30 миллиардов долларов.

Как уточнил президент, активно развивается сотрудничество в энергетике. Более 80% экспорта казахстанской нефти на мировые рынки идет через территорию России.

Также Путин обратил внимание на то, что особое место в общей истории народов России и Казахстана занимает Победа в Великой Отечественной войне.

Ранее стало известно, что Владимир Путин совершит госвизит в Казахстан и примет участие в мероприятиях ЕАЭС.