Лантратова обратилась к прокурору Калининградской области из-за заражения детей сальмонеллезом

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова обратилась к прокурору Калининградской области Максиму Попову из-за заражения детей сальмонеллезом. Она просит провести проверку в частном детском центре "Сказка Лэнд".



Там шестнадцать человек, в том числе дети от двух до пяти лет, заразились сальмонеллезом. Специалисты выявили многочисленные нарушения при организации питания в садике. Возбуждено уголовное дело, сообщил региональный СК.



"Безусловно, в рамках расследования будет выполнен полный комплекс следственных действий, направленных на установление причин и условий, способствовавших происшествию. В то же время, прошу вас, уважаемый Максим Николаевич, поручить провести тщательную и объективную проверку всех обстоятельств, связанных с эпидемическим процессом и заражением малолетних детей тяжелой инфекцией и принять исчерпывающие меры прокурорского реагирования, в том числе по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности", — говорится в сообщении Лантратовой.



Уполномоченный по правам человека в разговоре с ТАСС подчеркнула, что детские учреждения не должны быть источником опасности.