Трамп назвал Байдена нечестным политиком

Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего предшественника Джо Байдена. Это произошло из-за решения американского экс-президента подать в суд на минюст США.



"Нечестный политик", — написал Трамп в своих соцсетях.



Байден обратился в суд с требованием наложить бессрочный запрет на передачу республиканцам в конгрессе аудиозаписей личных бесед с автором его мемуаров, сделанных десять лет назад.



Минюст получил эти материалы в рамках расследования нарушений при обращении бывшего президента США с секретными документами. Однако в результате был сделан вывод об отсутствии оснований для привлечения его к уголовной ответственности.