Мусульмане всего мира отмечают Курбан-байрам - День жертвоприношения. Это один из главных праздников ислама. В ряде российских регионов сегодня выходной.

В Москве основные торжества проходят в Соборной мечети. Перед Курбан-байрамом мусульмане соблюдают строгий пост, а с утра совершают омовение, надевают чистую одежду и идут в мечеть, где совершают праздничный намаз.

Обязательным является раздача милостыни и угощения для бедных. История праздника связана с пророком Ибрахимом, которому для испытания веры Аллах повелел принести в жертву сына. В последний момент Всевышний разрешил заменить его на барана.

Курбан-байрам знаменует собой окончание хаджа - ежегодного паломничества в Мекку, которое хотя бы раз в жизни призван совершить каждый верующий. В этом году в Саудовской Аравии собрались более полутора миллионов паломников.