ОБСЕ отказалась осудить теракт ВСУ в Старобельске под циничным предлогом

На специальное заседание Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которое прошло во вторник, 26 мая, собрался полный зал. Об этом рассказал постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

Как отметил дипломат, которого цитирует РИА Новости, Россия подробно изложила свою позицию по теракту киевского режима в Старобельске — в результате ударов по колледжу и общежитию погиб 21 человек. Российская делегация предъявила доказательства того, что ВСУ прицельно бьют по гражданским объектам. При этом "мы сказали всё, что хотели сказать".

На заседании царила эмоциональная обстановка, рассказал Полянский, однако швейцарское председательство ОБСЕ сделало вид, что не заметило кадры погибших при ударе ВСУ детей в Старобельске, отказавшись осудить преступление Киева из-за якобы отсутствия проверенных данных.

Российский постпред указал на избирательную слепоту Запада, который предпочел спрятаться за смехотворной отговоркой в отношении Старобельска, зато "в других ситуациях вы сразу же принимаете на веру любые утверждения киевской хунты и никаких расследований не требуете". Как подчеркнул Полянский, это верх цинизма.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя охарактеризовал позицию западных стран в отношении преступления киевского режима в Старобельске как моральный крах и полный позор.

При этом глава Госдумы Вячеслав Володин предупредил, что удары украинских националистов по мирному населению могут привести к тому, что "мы будем использовать то оружие, которое не оставит следа ни от кого".