"Да будет свет!": Агутин публично обратился к пропавшей Варум

Накануне, 26 мая, свой день рождения отметила известная певица Анжелика Варум. С трогательными словами к ней обратился супруг, певец Леонид Агутин.

Анжелике Варум исполнилось 57 лет. В последние годы певица ведет закрытый образ жизни. Она буквально пропала из информационного поля. Артистка не посещает светских мероприятий, не дает интервью. Она даже перестала вести свои аккаунты в социальных сетях. Ходили слухи, что певица якобы перебралась жить из России в Америку, где с детства находится ее единственная дочь Лиза.

Однако время от времени Анжелика все же появляется на публике. Она продолжает выступать и посещает все важные мероприятия, связанные с музыкальной деятельностью мужа Леонида Агутина и свекра Николая Агутина. Очевидно, в личной жизни у Варум все хорошо.

Поэтому и в день рождения, получив массу поздравлений, особые слова именинница услышала именно от мужа. Он посвятил ей стихи. "В моей душе восторг и счастье И удивительный покой, Ведь День Рождения грустный праздник, Когда он твой. Когда тебя все поздравляют, Что дотянул, что стал взрослей. Я знаю, но тебе желаю Как можно больше этих дней. Побольше их насколько можно Для нас для всех и для меня. И осторожно, и тревожно Любовь и свет в себе храня", - обратился к Варум Агутин в своем официальном телеграм-канале.

"С Днем Рождения, моя любовь! Да будет свет!" - заключил певец.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>