Пропавшую в Приамурье женщину с пятью детьми нашли живой

В Амурской области нашли пропавшую женщину с пятью детьми, ее искали целый месяц.

33-летняя Ольга Кочергина ушла вместе с детьми из дома на улице Чайковского в Благовещенске ещё 30 апреля. 15 мая из школы поступил сигнал, что дети не посещают занятия. Женщина отвечала на телефонные звонки, но раскрывать местоположение отказалась.

Семью обнаружили спустя месяц. Оказалось, женщина переехала на другую съемную квартиру в том же Благовещенске.

"Женщину с детьми нашли, с ними все в порядке", – сообщили в региональном главке МВД.

Обстоятельства исчезновения выясняются. Telegram-канал SHOT пишет, что женщина брала микрозаймы и скрывается от кредиторов. В настоящий момент следователи проверяют условия содержания и воспитания малолетних, сообщается в Telegram-канале поисково-спасательного отряда "Амур".

Известно, что только трое из пятерых детей зарегистрированы официально – им 8,9 и 13 лет. Еще двоих, по данным СМИ, женщина родила дома. По словам знакомым, Кочергина нигде не работала и жила на детские пособия.