Масштабные разрушения получил Севастополь после удара Storm Shadow

Силы ПВО отразили комбинированную атаку ВСУ ракетами и беспилотниками на Севастополь.

Противник выпустил порядка 20 дронов и ракеты, в том числе Storm Shadow, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Атака длилась всю ночь.

Одна из ракет попала в Южное управление Центробанка, начался пожар. Ударной волной в близлежащих домах были повреждены окна и балконы.

"По предварительным данным, никто из людей не пострадал", - сообщил Развожаев, отметив, что в городе зафиксированы масштабные разрушения.

Экстренные и коммунальные службы устраняют последствия атаки.

За минувшую ночь ПВО России сбили 140 беспилотников самолетного типа над регионами. Есть пострадавшие и разрушения.