Минфин объяснил намерение пересмотреть параметры бюджета

Геополитическая неопределенность усиливается, что требует оперативной и гибкой реакции на возможные вызовы в ходе исполнения бюджета. Об этом рассказал в среду, 27 мая, министр финансов России Антон Силуанов.

Как отметил политик в интервью "Коммерсанту", Минфин подготовил законодательные предложения для бесперебойного исполнения бюджетных обязательств независимо от внешних факторов.

Силуанов подтвердил, что параметры бюджета претерпят изменения, поскольку изменились макроэкономические условия. Министр указал и на необходимость дополнительной концентрации ресурсов на важных приоритетных направлениях.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что российская финансовая и хозяйственная система демонстрирует устойчивость, невзирая на объективные сложности. При этом глава государства поставил правительству задачу вернуться на траекторию устойчивого экономического роста с учетом ситуации в мире и заблаговременной реакцией на внешние риски.

При этом в Минфине отмечали, что трехлетний федеральный бюджет сверстан с учетом современных вызовов, которые стоят перед страной, он сбалансирован и устойчив. Уровень долга сохранится на уровне, не превышающем 20%, что расценивается как "безопасные пороги, которые мы обеспечиваем".