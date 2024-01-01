Вот что стало с сыном Марии Шукшиной, который вернулся с СВО

Мария Шукшина была замужем трижды. От каждого мужа она родила. У актрисы есть дочь Анна, сын Макар Касаткин и близнецы Фома и Фока.

Именно Макар Касаткин недавно вернулся с СВО. О том, что наследник Марии Шукшиной отправился на передовую, оставив дома маленького сына Марка, стало известно в январе прошлого года. Где именно и в каких войсках служил наследник известной актрисы, не раскрывается.

После возвращения в Москву Макар стал выходить в свет, общаться с журналистами. Так, 27-летний Касаткин рассказал, что живет за городом и занимается садом и огородом, а еще пошел по стопам матери и тоже стал актером.

"Снимаюсь в сериале. Ращу клубнику в огороде. Люблю землю. С возрастом потянуло как-то. Какой-то порыв пошел, и не могу оторваться", - сообщил Макар Касаткин "КП".

При этом новоиспеченный артист подчеркнул, что обошлось без протекции со стороны именитых матери и бабушки. "У меня было правильное воспитание. И это правильное воспитание заключалось в том, что я должен сделать движение сам", - заявил сын Марии Шукшиной.

В Сети пользователи сделали вывод, что Макар Касаткин сильно изменился. По всей видимости, он остепенился и перестал вести "легкомысленный" образ жизни. А ведь еще несколько лет назад Макар Касаткин оскандалился на всю страну, когда в студию шоу Андрея Малахова явилась некая Фрейя Зильбер и объявила, что ждет от него ребенка.

Поначалу словам девушки, которую Макар якобы бросил сразу, как узнал о ее интересном положении, мало кто поверил. Однако Фрейя сделала ДНК-тест после того, как родился малыш, и он подтвердил отцовство Макара. Какое-то время Зильбер одна воспитывала сына, но потом отдала его именитой бабушке.

В конце 2024 года стало известно, что Зильбер умерла. Сообщалось, что ее нашли мертвой в квартире, вокруг якобы валялись шприцы.

