Падчерица выдала стыдный секрет отца и Маши Распутиной: "Они промотали состояние на путешествия и бриллианты"

Со стороны кажется, что Маша Распутина ведет роскошный образ жизни. Однако ее падчерица Нелли Захарова утверждает, будто артистка пускает пыль в глаза.

С отцом, супругом Маши Распутиной Виктором Захаровым, Нелли не общается уже несколько лет. Все потому, что он поддержал дочь от Распутиной Машу, которая назвала его первую жену алкашкой. Нелли же уверена, что сестра просто завидует, ведь ее жизнь вполне успешна. "У нас все хорошо, мы с братом сами себя обеспечиваем, и давно. Отец мне не помогает лет 20, наверное. Более того, сам порой занимал у меня деньги", - отметила Нелли.

Падчерица выдала стыдный секрет Маши Распутиной и Виктора Захарова. По словам Нелли, они не настолько богаты, как хотят представить это общественности. "Они промотали его состояние на путешествия и бриллианты для Распутиной. У него нет ничего на счетах, и из недвижимости остался только загородный дом", - заявила дочь Захарова "КП".

Она утверждает, что именно Распутина содержит отца, который теперь у певицы "и ее водитель, и садовник". Более того, отметила Нелли, и поженились они лишь сейчас, потому что Захаров пообещал переписать на артистку дом.

Напомним, Маша Распутина в прошлом году тайно вышла замуж за бизнесмена Виктора Захарова. Они прожили вместе больше 20 лет, но все это время не решались официально оформить отношения. Дело в том, что певица закрутила роман с предпринимателем, когда тот еще был женат.

В 2023 году Захаров развелся с женой Еленой, но уже третий год идет процесс по разделу имущества, который коснулся и артистки. Певица боится потерять дом из-за этой ситуации. Распутина публично обратилась к председателю Верховного суда России Игорю Краснову с просьбой не отбирать у нее единственное жилье. В итоге суд отклонил иск о разделе имущества.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>