Российские военные, дислоцированные в Приднестровской Молдавской Республике, выполняют миротворческую функцию и охраняют склады боеприпасов, оставшиеся там с советских времен. Об этом напомнил в среду, 27 мая, директор Второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук.

В ответ на заявление главы евродипломатии Каи Каллас о том, что рамках переговоров по Украине следует рассмотреть и вопрос вывода российских военных из Приднестровья, дипломат напомнил главное условие: продвижение процесса приднестровского урегулирования.

Однако сейчас этот процесс застыл на месте, поэтому до прогресса и обсуждения вывода российских миротворцев из ПМР "еще далеко", цитирует Полищука РИА Новости.

Ранее секретарь российского Совета безопасности Сергей Шойгу подчеркивал, что потенциальная попытка киевского режима завладеть складами боеприпасов в Приднестровской Молдавской Республики стала бы абсолютно безрассудным шагом и привела бы к страшным последствиям.

При этом депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов сообщал, что Североатлантический альянс разработал план нападения на непризнанное государство — ПМР намерены взять в окружение и вынудить сдаться, что положит конец любым переговорам об урегулировании молдавско-приднестровского конфликта и де-факто выльется в войну с Россией.