Данные Минобороны об обстановке в зоне спецоперации. Российские подразделения развивают наступление в Запорожской области - нанесён удар по линии обороны противника. На Краснолиманском направлении позиции ВСУ атакуют наши штурмовики и мотострелки. Поддержку им оказывают артиллеристы. А на Добропольском уничтожена вражеская разведгруппа.

Боевой дрон практически бесшумно подлетает к расположениям ВСУ в одном из населённых пунктов на Добропольском направлении ДНР. Радикалы лишь в последний момент замечают БПЛА и даже не пытаются сбить. Сразу бросаются в бегство. Одновременно расчёты квадрокоптеров группировки войск "Центр" подлавливают противника в окопах, траншеях и укрытиях, сбрасывая на них фугасные снаряды.

Другой взвод беспилотных систем центральной группировки войск уничтожают украинские ретрансляторы. Такая работа наших бойцов лишает ВСУ возможности запускать дроны на дальние расстояния.

Западная группировка войск уничтожает противника уже на Краснолимансмком направлении. По укреплениям и пунктам временной дисклокации ВСУ бьют из артиллерийских установок "Гиацинт Б". Это необходимо, чтобы расчистить путь для российских штурмовых и мотострелковых подразделений.

А это предсказуемый подлый подчерк ВСУ. Во время отступления радикалы обязательно оставляют за собой минное поле. В домах, где раньше были укрепления радикалов, сапёры группировки войск "Восток" в Запорожской области то и дело находят растяжки и замаскированные в грудах металлического мусора взрывные устройства. Работают предельно аккуратно. Поэтому сначала территорию разведывает дрон, затем роботизированный комплекс и только потом заходят кинологи.

Здесь же, в Запорожской области, расчёты гаубиц "Мста Б" ударили по линии обороны, которая сдерживала наступление наших штурмовых отрядов. 152-миллиметровые гаубицы со скрытых позиций не оставили радикалам ни единого шанса. Удержать этот рубеж ВСУ уже не смогут.