В Ливане десятки человек погибли после новых ударов Израиля

В Ливане более 30 человек стали жертвами новых ударов Израиля. Среди погибших - женщины и дети. Несколько часов армия еврейского государства бомбила южные и восточные районы страны. 40 жителей пострадали.

Ранее Тель-Авив заявил о расширении операций против движения "Хезболла" и намерении взять под контроль стратегические цели. Накануне священного для мусульман праздника Курбан-Байрам ЦАХАЛ атаковала и сектор Газа. Военные заявили об успешной ликвидации нового командира боевого крыла ХАМАС. Его предшественник был убит за 10 дней до этого. Однако в результате очередных авианалётов погибли трое мирных жителей. 12 - получили ранения.