Осенний холод и скоротечные дожди: погода в Москве испортилась под конец весны

До конца весны погода в столичном регионе не порадует. Об этом предупредил в среду, 27 мая, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Как подчеркнул метеоролог, в последние майские дни погода "будет стоять по-осеннему холодная", причем "в ежедневном графике продолжат лить скоротечные дожди".

Столбики термометров по ночам будут опускаться до одного-шести градусов, днем воздух будет прогреваться до 9-14 градусов.

В среду, 27 мая, прогнозируется облачная погода с прояснениями и кратковременные дожди с общим количеством осадков до пяти-шести литров воды на квадратный метр, сообщает РИА Новости.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов отмечал, что Москва и Московская область временно спускаются "в небольшую температурную холодную яму", причем последние дни рабочей недели окажутся наиболее холодными.

Тем временем ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина объяснила, нужно ли россиянам бояться торнадо. Как отметила эксперт, климат и природа Америки, где торнадо не являются редкостью, существенно отличаются от российских.