Сразу в нескольких регионах России продолжает бушевать непогода: не прекращаются сильные дожди, штормовой ветер ломает деревья. В Краснодарском крае даже ввели режим локальной чрезвычайной ситуации из-за подтопления.

В Архипо-Осиповке вышла из берегов река Тешебс. Всему виной так называемые залповые ливни. Затоплены дороги и несколько домов. В Астрахани из-за сильного ветра упал строительный кран. Рабочий, который находился внутри, погиб. Трагедия произошла в микрорайоне Бабаевского. В регионе было объявлено штормовое предупреждение, порывы ветра достигали 27 метров в секунду.

Несмотря на информацию от МЧС, высотные работы на стройплощадке продолжались. А на одной из улиц города дерево упало прямо на движущуюся маршрутку. ЧП зафиксировала камера встречного автомобиля.

Штормовой ветер добрался и до Перми: в аэропорту Большое Савино его скорость достигала 22 метров в секунду. Такой ветер способен ломать деревья и сносить плохо закрепленные конструкции, напомнили метеорологи.