Собянин: Офсетные контракты стали важным инструментом развития экономики Москвы

Офсетные контракты стали важным инструментом развития московской экономики. Эти долгосрочные договоры поставки со встречными инвестиционными обязательствами позволяют городу обеспечивать стабильные поставки востребованной продукции и стимулировать создание в Москве современных производств, рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Уже заключено 36 контрактов на поставку лекарств, продуктов питания для молочно-раздаточных пунктов, элементов благоустройства, коммунальной техники. Совокупный объём инвестиций по этим контрактам составит более 120 миллиардов рублей. Будет создано больше 9 тысяч рабочих мест.

Только в прошлом году подписано 8 офсетных контрактов. Пять из них касаются развития городского транспорта. Также по офсетному контракту в городские учреждения начали поступать лекарственные препараты для терапии эндокринных и неврологических заболеваний.