В Москве прошел всероссийский форум тружеников села

В Москве состоялся третий всероссийский форум тружеников села. Он объединяет фермеров, работников агропромышленного комплекса, учителей, медиков, представителей социальной сферы и не только.

Ежегодно в нём принимают участие свыше тысячи человек из всех регионов страны. В программе - пленарные заседания, стратегические сессии, тематические круглые столы.

Ключевые темы - развитие сельских территорий, демография, укрепление кадрового потенциала, а также развитие социальной инфраструктуры. Также в рамках форума состоялась церемония награждения Всероссийского конкурса "Земский почтальон".