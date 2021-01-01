Марина Хлебникова объяснила, почему оказалась в тубдиспансере

Марину Хлебникову заметили в очереди тубдиспансера в Москве. Журналисты связались с прославленной артисткой, чтобы узнать, в чем дело.

Известная певица отметилась в одной из столичных поликлиник. Очевидцы начали переживать и даже предлагали Марине Хлебниковой любую помощь. Но в беседе с журналистами певица уверила общественность, что за нее не нужно беспокоиться.

Как рассказала исполнительница Mash, она проходит обследования перед возвращением на сцену. Сейчас Марина Хлебникова готовит большой тур, записывает новый альбом и снимает сразу два клипа. "Все хорошо, не переживайте", - уверила многочисленных поклонников певица.

Напомним, осенью 2021 года Марина Хлебникова пережила страшный пожар. Певица могла погибнуть, ведь спала, когда загорелась ее спальня. Во время происшествия дома находились дочка и внучка Хлебниковой, которые пытались попасть в спальню певицы, но та была заперта. Огонь уничтожил всю комнату, но пожарным артистку удалось спасти.

Мало кто знает, что за легким и непринужденным эстрадным образом Марины Хлебниковой стоит серьезная работа. Она - высококлассная вокалистка и великолепная пианистка. У нее академическое образование. Ей преподавали Александр Градский и Лев Лещенко, а диплом вручал Иосиф Кобзон.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>