В Москве в рамках симфонического марафона выступил коллектив из Донецка

"Оркестр непокорённых" - на сцене Международного дома музыки. В Москве выступил коллектив из Донецка в рамках симфонического марафона.

Это проект, который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Цикл концертов, в котором участвуют и другие коллективы, посвящён российской истории. В них включены произведения классиков и наших современников.

Так, состоялась и премьера увертюры памяти жертв украинского нацизма, написанная самим участником обороны Луганска Антоном Клейном. Проект готовился несколько лет и символично стартовал в Год единства - в день Великой Победы.