Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Савелия Селюгина

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение 15-летнего Савелия Селюгина. Его историю мы рассказывали накануне.

У мальчика - четвертая стадия лимфомы Ходжкина. Онкология, поражающая лимфатическую систему. Савелий перенёс множество курсов полихимиотерапии, трансплантацию костного мозга. Казалось, удалось выйти в ремиссию. Но страшная болезнь вернулась. Врачам пришлось провести еще одну пересадку. И сейчас срочно требуются специальные препараты – чтобы не допустить смертельных осложнений. И благодаря вам у семьи есть на это деньги.

Средства пойдут в том числе и на лечение другим детям. Ведь у фонда много подопечных. Мы продолжаем помогать детям все вместе.

