Сто дронов вышли из строя и рухнули вниз на фестивале в Сиднее

Эффектные кадры из Австралии. Зрители светового шоу стали свидетелями красивого, но опасного зрелища. Всё произошло на фестивале в Сиднее.

Беспилотники выстраивались в причудливые объёмные фигуры. Но внезапно что-то пошло не так. Сто дронов вышли из строя и посыпались вниз. Падали в считаных метрах от публики.

Дорогие аппараты безвозвратно потеряны: одни утонули, другие - разбились вдребезги. Причиной ЧП стал технический сбой - неожиданное изменение радиочастоты. Следующие представления отменили для проверки оставшегося оборудования.