В Рязанской области задержали киевского агента

Сотрудники ФСБ задержали в Рязанской области мужчину, который передавал Украине информацию о военных объектах.

Установлено, что россиянин 1985 года рождения связался с украинским агентом через мессенджер Telegram. Через него он получил задания передавать данные об участниках СВО, объектах Минобороны, ТЭК, транспорта и промышленности.

Рязанец действовал в интересах ГУР МО Украины с 2025 года, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Возбуждено уголовное дело о государственной измене.

Ранее сотрудники ФСБ сорвали попытку Киева ввезти в Россию более 500 взрывных устройств для совершения терактов.