Украинская и американская разведки в состоянии распознать подготовку российских бойцов к нанесению массированных ударов — заявление такого содержания сделали в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

По утверждению представителя Воздушных сил украинской армии Юрия Игната, для организации и подготовки массированных ударов российским бойцам "необходимо доставить крылатые ракеты, вооружить самолеты, перебросить их с постоянных баз на пять или шесть действующих взлетно-посадочных полос".

Это, как заявил Игнат, процедура небыстрая и занимает "часы, если не дни", а потому не может пройти незамеченной. Le Monde пишет со ссылкой на эти утверждения, что оценка дислокации и степени боеготовности различных подразделений ВС России позволяет спрогнозировать масштабы будущей атаки на украинские позиции примерно за неделю.

Между тем после чудовищного преступления украинских националистов против мирного населения в Старобельске Россия предупредила, что российские бойцы приступают к системным ударам по расположенным в Киеве и используемым для нужд ВСУ объектам. Тайной эти планы не являются — Москва заранее рассказала о них, чтобы мирное население и иностранные дипломаты успели эвакуироваться.

При этом российская разведка разоблачила планы киевского режима расширить плацдарм для ударов: ВСУ намереваются запускать беспилотники с территории государств Прибалтики. Служба внешней разведки России предостерегла балтийские страны от пособничества националистам, подчеркнув, что современные средства разведки позволяют надежно установить координаты точки старта.