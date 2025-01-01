Страховщики заговорили про отмену лимита выплат по ОСАГО

Лимит выплат по полисам обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) в России необходимо отменять полностью. Такое мнение высказал директор по активам Российского союза автостраховщиков (РСА), вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов.

Эксперт призвал "прийти к тому, что не должно быть лимита вообще", хотя сейчас он составляет 400 тысяч рублей для возмещения ущерба имуществу, и 500 тысяч рублей — для компенсации вреда здоровью и жизни потерпевших. Ефремов напомнил, что в других государств, в частности, европейских, нет лимита выплат по ОСАГО.

При этом представитель сообщества страховщиков признал, что снятие лимитов спровоцирует рост страхового тарифа. Однако этот показатель надлежит индивидуализировать, чтобы он в большей степени учитывал страховую историю каждого водителя, цитирует Ефремова РИА Новости.

В РСА между тем сообщили, что совокупные выплаты по ОСАГО за первый квартал 2026 года составили 60,9 миллиарда рублей. При этом средняя выплата в сравнении с аналогичным периодом 2025 года выросла на 9,8%, до 118 877 рублей. Однако средняя премия по годовым полисам ОСАГО осталась примерно на том же уровне — 7 645 рублей.

При этом Конституционный суд России ограничил размер взысканий со страховщиков суммой в 400 тысяч рублей в случаях, когда компания не смогла организовать ремонт автомобиля по направлению, а реальная стоимость работ превысила указанный лимит, сообщает ТАСС.