После развода с Никитой Пресняковым Алена Краснова помогает участникам СВО

Никита Пресняков и Алена Краснова прожили вместо около десяти лет. Когда певец покинул Россию и отправился в США, жена последовала за ним. Но, по слухам, это и разрушило брак. Летом прошлого года пара объявила о разводе.

Супруги не назвали конкретную причину разрыва, но дали понять, что отношения изжили себя, мол, их взгляды на жизнь слишком сильно изменились. Светские сплетники обсуждали, что Краснова, выросшая в очень обеспеченной семье, не смогла привыкнуть к жизни без роскоши.

Сейчас и Пресняков, и Краснова счастливы в новых отношениях. Алена закрутила роман еще до Нового года, а Никита встретил новую любовь лишь пару месяцев назад.

Кроме того, Краснова без дела не сидит. Она стала помогать участникам СВО. Не секрет, что Алена является генеральным директором компании "Нико Спорт", которая до недавнего времени занималась продажей уличных фитнес-тренажеров. Однако теперь фирма переориентировалась.

Так, моделей, рекламирующих тренажеры, с помощью ИИ "переодели" в военную форму, а спортивные снаряды для паралимпийцев стали презентовать как тренажеры для инвалидов. Представители компании объяснили "Базе" смену визуального наполнения сайта компании тем, что у них изменилась целевая аудитория.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>