Подольская откровенно высказалась о здоровье Преснякова: "Я не могу заставить Володю что-то сделать"

Наталья Подольская и Владимир Пресняков много лет вместе. Артисты воспитывают сыновей Артемия и Ивана.

Не секрет, что женам приходиться контролировать здоровье мужей - чаще всего они не любят ходить по врачам. Вот и приходится супругам заставлять своих мужчин хотя бы раз в год сходить на диагностику и обследование. Однако, утверждает Наталья Подольская в новом интервью, это не их с Владимиром Пресняковым случай.

"В нашей семье так не стоит вопрос, что муж слушается жену, а жена - мужа, мы взрослые люди и сами решаем, как поступить. Я не могу заставить Володю что-то сделать. Могу только посоветовать. Но в плане здоровья Володя большой молодец - сам следит, чтобы вовремя проходить диагностику, обследования. И мне очень нравится, как он выглядит. И вообще я считаю, что мой муж - необыкновенно красивый мужчина", - заявила Наталья "КП".

У Подольской и Преснякова загруженный рабочий график, он расписан на недели вперед. Однако пара старается свободное время уделять друг другу и сыновьям. Впрочем, у мальчиков тоже насыщенное расписание. Наталья считает, что дети не должны болтаться без дела.

"Тема учится в школе, дополнительно занимается английским языком, у него также уроки игры на гитаре. И практически каждый день сын играет в футбол. Ваня ходит на полдня в садик, а также в батутную секцию, на лепку, рисование, и плюс у него раз в неделю плавание", - рассказала певица.

Она подчеркнула, что занятия сыновей находятся неподалеку от дома, что очень удобно. К тому же они полезные и интересные и в будущем могут пригодиться в жизни.

