Еще одна инициатива президента США Дональда Трампа, провозгласившего себя глобальным миротворцем, терпит крах. Фонд при Совете мира для восстановления Газы до сих пор пуст.

Как пишет Financial Times, о проблемах с финансированием Совета мира рассказывают осведомленные источники. По прошествии четырех месяцев с момента создания этой неформальной организации финансовый фонд, учрежденный Всемирным банком, не получил от доноров никаких средств.

Уточняется, что отдельные перечисления пошли на административные издержки — например, взносы Марокко примерно на 20 миллионов долларов пошли на обеспечение работы офиса верховного представителя Совета мира Николая Младенова и на зарплаты сотрудников палестинского технократического комитета. Взнос ОАЭ на 100 миллионов долларов, предназначенный для набора полиции в секторе Газа, пока заморожен.

Нет сдвигов и в правовом оформлении этой инициативы Трампа: политический и юридический статус организации остаются неопределенными, что тормозит реализацию проектов по восстановлению Газы.

Ранее Россия подтвердила готовность участвовать в финансировании Совета мира и пообещала внести на его нужды 1 миллиард долларов, но взять эти деньги Вашингтону предлагается из замороженных российских активов. В Кремле подчеркивали, что "это, конечно, потребует определенных действий со стороны Соединенных Штатов".

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что наша страна желает умиротворения Ближнего Востока на основе баланса интересов всех региональных стран.