Появились подробности о новых ракетах КНДР с ИИ

Новые высокоточные крылатые ракеты с искусственным интеллектом (ИИ), успешно испытанные военными КНДР, будут развернуты вблизи границы с Южной Кореей.

Как сообщает Reuters, дальность полета новинки составляет около 100 километров планирующего и двигательного комбинированного полета, а ее размещение в непосредственной близости от южнокорейской территории недвусмысленно намекает на то, что является целью ракеты.

Присутствовавший при испытательном пуске лидер КНДР Ким Чен Ын одобрительно отозвался о новом оружии, подчеркнув, что система управления стрельбой и автоматическая система всех пусковых установок полностью обновлены с учетом условий современного боя.

На этом фоне многие вспомнили недавнее обещание Ким Чен Ына превратить границу своего государства с Южной Кореей в неприступную крепость. Политик потребовал усилить приграничные войска на границе с Южной Кореей, повысив их военно-технический уровень.

При этом официальный представитель МИД Республики Корея Пак Иль заявлял, что Сеул призывает Пхеньян "ответить на усилия по снижению напряженности". Южнокорейские власти заверили в мирном настрое своей политики, а также в продолжении работы над денуклеаризацией Корейского полуострова.