Полина Диброва сообщила, что пошла работать уборщицей в парк

Полина Диброва оказалась предприимчивой. Она сообщила, что пошла работать уборщицей, чтобы иметь собственные деньги.

Бывшая супруга известного ведущего Дмитрия Диброва рассказала, что работает с 13 лет. "На своей первой работе я убиралась в парке, была разнорабочей. Подметала в парке, когда у меня были летние каникулы. Я специально ходила в бюро трудоустройства. А после, когда стала постарше, я стала промоутером, кстати, лучшим промоутером агентства. В 17 лет, когда я заканчивала школу, мне предложили стать менеджером над промоутерами, но нужно было учиться", - поведала Полина "КП".

К уборке она оказалась приучена с детства. Диброва объяснила: "Я просто всегда убиралась. Так как я была старшей сестрой, родители уходили на работу, и я каждую неделю полностью вымывала дом. Это была моя обязанность. Поэтому для меня это была абсолютно нормальная история".

Тогда она жила в Ростове-на-Дону и мечтала о мобильном телефоне. По словам Дибровой, отец и мать предложили ей самой заработать на аппарат. "Сейчас я говорю родителям огромное спасибо, что они не принесли мне этот телефон и не подарили на день рождения", - отметила Диброва.

Сейчас Полина является основательницей собственного женского клуба. Напомним, год назад на Рублевке разгорелся грандиозный скандал. Бизнесмен Роман Товстик оставил жену и шестерых детей ради Полины Дибровой. Модель, в свою очередь, ушла от мужа. Перед Новым годом Полина и Роман впервые вышли в свет. Со свадьбой они пока не спешат, но живут вместе и воспитывают детей от прошлых отношений.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>