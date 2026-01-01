Предводитель киевского режима Владимир Зеленский отдал приказ о подготовке к еще двум-трем годам боевых действий. Об этом рассказали осведомленные источники, близкие к правительству Украины.

Как пишет The Economist, украинские власти не усматривают причин, по которым Вооруженные силы Украины (ВСУ) не продержались бы еще пару-тройку лет: ""Как бы плохо всё ни выглядело, мы справимся".

При этом собеседники издания признают, что ситуация в стране ухудшается, а репутация киевского режима основательно подмочена внутренними скандалами и расследованиями. Тем не менее, власти Украины верят, что страна "выживет, хотя и будет запятнана милитаризмом и военной коррупцией".

Буквально за два дня до этого украинский депутат Ярослав Железняк сообщал, что утративший легитимность президент на встрече с членами Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" называл вероятным сроком завершения конфликта с Россией ноябрь 2026 года.

В то же время директор Второго департамента стран СНГ российского Министерства иностранных дел Алексей Полищук напомнил, что всеобъемлющее, справедливое и устойчивое урегулирование конфликта на Украине возможно только путем искоренения первопричин, вынудивших Россию начать специальную военную операцию.