Москвичей предупредили о грозе с дождем

Жителей Москвы и гостей столицы предупредили о грозе с дождем и усилением ветра.

Непогода начнется в ближайшие часы 27 мая. Ожидаются кратковременный дождь, гроза, а также возможное усиление порывов ветра, предупредили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

Сегодня дневная температура воздуха не превысит 15 градусов в Москве и 13 градусов в области. Порывы ветра 4-7 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.

Пешеходов и автомобилистов призвали быть внимательными на улице в непогоду.