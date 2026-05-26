"Твоя задача смотреть и помалкивать": Бабкина без лишних сантиментов предупредила Бузову

Надежда Бабкина и Ольга Бузова вместе сыграли в спектакле "Покровские ворота". Поющая ведущая оказалась приглашенной актрисой.

Казачка Надя осталась под приятным впечатлением от работы со звездой скандально известного телепроекта "Дом-2". Ольга Бузова оказалась достаточно профессиональна для работы с известной артисткой.

"Ольга по нашей просьбе решила сыграть героиню, которая не свойственна ей: такую нежнятину, такую спокойную. На сцене мы с ней репетировали, а я ей говорила: "Значит так: я буду на тебя очень сильно давить, но твоя задача невинно смотреть и помалкивать", - сообщила Надежда Бабкина "МК".

Артистка также наслышана и о новой постановке "Гамлет" с Юрой Борисовым. Однако про этот спектакль она ничего сказать не смогла, потому что не видела. "Я больше по классике. Если Гамлет будет голым — я не пойду: что я там не видела? Ничего удивительного там нет. При этом я не лезу ни в какую критику, если это не касается профессии певческой культуры, особенно народной. Там я могу не согласиться и обязательно назвать причину", - высказалась артистка.

Отметим, что на днях Надежда Бабкина получила из рук президента России Владимира Путина орден "За заслуги перед Отечеством" I степени. "Для меня это не просто награда. Это словно тепло огромного числа людей, которые любят нашу песню, нашу культуру, вдруг материализовалось в твоих руках", - заявила казачка Надя в своем официальном телеграм-канале.

