Путин обсудил с Патрушевым состояние российского агрокомплекса

До вылета в Астану Владимир Путин обсудил состояние российского агрокомплекса с заместителем главы правительства Дмитрием Патрушевым на рабочей встрече в Кремле.
Вице-премьер доложил президенту о ходе посевной кампании и мерах поддержки сельхозпроизводителей. Хорошими темпами развивается программа льготного лизинга специализированной техники. Власти следят за доступностью топлива и минеральных удобрений.
Через цифровую платформу налаживают оповещение фермеров о погоде - это очень важно для своевременного проведения работ. Внутренний рынок полностью обеспечен продовольствием. Семена, в основном, отечественного производства.
Растут экспортные поставки продукции, а также агротехнологий - чего раньше практически не было. Иностранные покупатели уже оценили российские разработки. Но главным приоритетом остаётся повышение качества жизни людей
Путин: А о создании зеленых поясов вокруг крупных городских агломераций?
Патрушев: Владимир Владимирович, тоже этим занимаемся. Это крайне важная тема – вокруг крупных городов. Это Ваше поручение. И самое главное, что у нас там свои саженцы.
Путин: И другая очень чувствительная для людей тема – это "Чистый воздух". Эти 12 городов, да?
Патрушев: Да.
Путин: Потом еще 29 городов, в которых мы планируем и проводим определенные мероприятия по вопросу, который называется "Чистый воздух". Результаты какие?
Патрушев: Владимир Владимирович, действительно, у нас изначально работа велась в 12 промышленных центрах, и опасные выбросы уже за счет наших действий сократились более чем на 20 процентов.