Путин обсудил с Патрушевым состояние российского агрокомплекса

До вылета в Астану Владимир Путин обсудил состояние российского агрокомплекса с заместителем главы правительства Дмитрием Патрушевым на рабочей встрече в Кремле.

Вице-премьер доложил президенту о ходе посевной кампании и мерах поддержки сельхозпроизводителей. Хорошими темпами развивается программа льготного лизинга специализированной техники. Власти следят за доступностью топлива и минеральных удобрений.

Через цифровую платформу налаживают оповещение фермеров о погоде - это очень важно для своевременного проведения работ. Внутренний рынок полностью обеспечен продовольствием. Семена, в основном, отечественного производства.

Растут экспортные поставки продукции, а также агротехнологий - чего раньше практически не было. Иностранные покупатели уже оценили российские разработки. Но главным приоритетом остаётся повышение качества жизни людей