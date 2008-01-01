Медведицу Машу экстренно транспортировали из Смоленской области

Трасса Москва-Минск, Смоленская область. Закрытое придорожное кафе с говорящим названием Берлога. Медведица Маша наматывает круги по вольеру, изредка высовывая кончик носа, будто бы приветствуя гостей. И так почти 20 лет за решеткой.

Открытые раны и измученный вид. В этот тесный загон животное попало в 2008 году, когда бизнесмен Сергей еще медвежонком подобрал Машу на стоянке. Вместо того, чтобы передать ее в руки специалистов, решил заботится сам, как мог, и заодно раскрутить кафе.

За долгие годы хозяин медведицы к нападкам зоозащитников привык. И, по его мнению, ухаживал за зверем правильно. Построил вольер с бассейном, каждые два дня проводил уборку и обеспечил питание по индивидуальному меню. Мясо, по словам Сергея, не давал из соображений безопасности, чтобы хищница не чувствовала кровь.

Следственный комитет проводил проверку. Но Маша так и оставалась жить в клетке. Ведь закон, который запрещает держать медведя, вступил в силу только в 2020 году, а значит зверь фактически мог находиться на содержании владельца. Шанс вызволить Машу из заточения появился недавно. По некоторым данным, хозяин попал в больницу, присматривать за животным оставил друзей и неравнодушных.

"Состояние Маши, оно критическое. У неё гниющие раны, которые она сама себе делает. Это следствия неправильного содержания, ужасного ухода. Маша, как бы это сейчас профессионально не звучало, сошла с ума. Это очень страшно, и я не уверен, что теперь когда-либо мы сможем восстановить ее состояние. Мы будем делать для этого все", - рассказал Виктор Агафонов, директор парка приюта для диких животных "Земля прайда".

В дело вмешался Росприроднадзор, который по факту проверки установил ряд нарушений. В парке-приюте "Земля прайда" сразу откликнулись и предложили взять Машу на передержку, чтобы в дальнейшем ее опекать.

Небольшой замок на двери и засов. Попасть к животному оказалось гораздо проще, чем могло показаться. Социалисты ввели медведицу в медикаментозный сон и бережно погрузили в автомобиль.

А так выглядит транспортировка Маши из Смоленской области в "Землю прайда". 300 км пути. Внутри автомобиля животное находится под пристальным контролем ветеринара, ведь, помимо общих увечий, еще один фактор риска для медведицы - это седация.

По мнению специалистов, на физическое восстановление медведицы потребуется не один месяц, а, что касается психики, прогнозов нет. Как и нет ответа на вопрос о дальнейшей судьбе Маши, по некоторым данным, владелец заявил намерение судиться.