Песков: Армения останется в ЕАЭС

Армения остается в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и примет участие в саммите в Астане 28-29 мая на рабочем уровне.

Заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что никто не может упрашивать Ереван остаться в союзе, но он должен дать соотвествующие разъяснения.

"Армения берет курс на интеграцию с другим объединением. Это взаимоисключающие процессы", - добавил Песков.

Песков также отметил, что в ближайшее время контактов президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна не предвидится в ближайшее время.

"Они недавно были, пока таких планов нет", - сказал он журналистам.

Ранее зампред Совбеза отметил, что Армения одновременно сохранить преимущества участия в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и развивать отношения с ЕС. В свою очередь президент России Владимир Путин указал, что Ереван вправе сам выбирать партнеров, но одновременное нахождение в таможенном союзе с ЕС и ЕАЭС невозможно.