Российские военные в ходе спецоперации освободили Воздвижевку Запорожской области и взяли под контроль населенный пункт Гранов Харьковской области. Об этом рассказали в среду, 27 мая, в Министерстве обороны России.

Как уточнило ведомство в своем официальном MAX-канале, отличились бойцы группировок "Восток" и "Север" соответственно.

Подразделения других группировок российской армии заняли более выгодные рубежи и позиции, улучшив свое положение и продолжая выполнять задачи специальной военной операции.

Тем временем западные журналисты пишут, что предводитель киевского режима Владимир Зеленский, невзирая на публичные заверения в мирном настрое, приказал готовить ВСУ еще к двум-трем годам боевых действий. Источники утверждают, будто украинские власти не видят причин, по которым страна не смогла бы продержаться в конфликте с Россией еще пару лет.